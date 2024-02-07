Річ у тому, що з 2022 року експорт російського газу через трубопроводи суттєво зменшився. Про це публічно відзвітував віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
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Що відбувається з експортом російського газу
За підсумками 2023 року, експорт газу з Росії трубопроводами обвалився ще на 29,9% – до 99,6 мільярда кубометрів. За два тижні до цього, у статті Новака у журналі "Енергетична політика" вказували цифру 91,4 мільярда кубометрів.
Таким чином, виходить, що після 24 лютого 2022 року обсяги російського газового експорту трубопроводами обвалився удвічі. Для порівняння, у попередні роки вказували такі дані:
- У 2021 році експорт російського газу трубопроводами оцінювали у 206,8 мільярда кубометрів;
- Тоді як за 2022 рік Росія експортувала 142,1 мільярда кубометрів.
З іншої сторони, експорт скрапленого природного газу за минулий рік склав 45,4 мільярда кубометрів. Цей показник зменшився на 1,9%, якщо порівнювати з 2022 роком, коли експорт оцінили у 46,3 мільярда кубометрів. Російський чиновник також повідомив, що у 2023 році обсяги видобування газу зменшилися ще на 5,5% до 636,9 мільярда кубометрів.