Згідно з прогнозом, цьогорічна зима має стати однією з найтепліших за останні кілька років. На цьому фоні, попит на паливо для опалення знижується.

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Погода диктує ціни на газ

Відтак вартість газових ф'ючерсів у США впала на 35%, якщо порівнювати з показниками за січень минулого року. Ба більше, це досить різка зміна після того, як ціни на блакитне паливо сягнули рекордного рівня за 14 років у 2022 році. Головна причина – повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Наразі геополітична напруженість у світі відійшла на другий план після погодних умов. Зокрема, виділяють такі моменти:

У грудні Центральному парку Нью-Йорка фіксували по суті весняну температуру;

Частково це пов'язують з потеплінням тропічної частини Тихого океану. Мовляв, це може бути причиною що потепління на півночі США у зимовий період.

Водночас ціни отримали певну підтримку від експорту зрідженого газу. На сьогодні саме США – це один із головних постачальників цієї сировини у світі. Проте у Європі, яка активно співпрацює з США, ситуація з погодними умовами схожа навіть з врахуванням похолодання у країнах Скандинавії, тому попит спадає.

Повідомляють, що ф'ючерси на газ 2 січня впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців – 340 доларів за тисячу кубометрів. Проте трейдери наголошують, що ситуація на ринку газу може різко змінитися, як це вже бувало.Водночас більшість з них наразі демонструють "ведмежі настрої". Нагадаємо, що це означає, що вони ставлять на падіння цін на газ.