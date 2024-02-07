Дело в том, что с 2022 года экспорт российского газа через трубопроводы существенно уменьшился. Об этом публично отчитался вице-премьер России Александр Новак.

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Что происходит с экспортом российского газа

По итогам 2023 года, экспорт газа из России по трубопроводам обвалился еще на 29,9% – до 99,6 миллиарда кубометров. За две недели до этого, в статье Новака в журнале "Энергетическая политика" указывали цифру 91,4 миллиарда кубометров.

Таким образом, получается, что после 24 февраля 2022 года объемы российского газового экспорта по трубопроводам обвалился вдвое. Для сравнения, в предыдущие годы указывали следующие данные:

В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам оценивали в 206,8 миллиарда кубометров;

Тогда как за 2022 год Россия экспортировала 142,1 миллиарда кубометров.

К теме! В начале 2024 года на рынках газа в США и Европе зафиксировали стремительное падение цен на голубое топливо. В частности, стоимость газовых фьючерсов в США обвалилась на 35%.

С другой стороны, экспорт сжиженного природного газа за прошлый год составил 45,4 миллиарда кубометров. Этот показатель уменьшился на 1,9%, если сравнивать с 2022 годом, когда экспорт оценили в 46,3 миллиарда кубометров. Российский чиновник также сообщил, что в 2023 году объемы добычи газа уменьшились еще на 5,5% до 636,9 миллиарда кубометров.