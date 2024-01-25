Влада у Китаї прагне обмежити доступ національних трейдерів та інвесторів до іноземних активів. На сьогодні низка фондів уже призупинила роботу.

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Китай виступає проти інвестицій в іноземні активи

Приблизно 30% фондів, які пропонують інвестиції в іноземні цінні папери, або призупинили, або обмежили продажі активів для китайських інвесторів. Додають, що деякі брокерські компанії, нібито, отримати неофіційну вказівку від Шанхайської фондової біржі.

Зокрема, такі компанії як China Asset Management та Bosera Asset Management призупинили підписки на два фонди, які відстежують важливі американські індекси: Nasdaq та S&P 500.

Питання з обмеженнями виникло через прагнення китайських інвесторів приєднатися до безумства на фондовому ринку у США, оскільки вище згадані індекси за останні дні не просто зросли, а зафіксували нові історичні максимуми. Тоді як ситуація на китайські фондові ринки прямо протилежна. Основні індикатори торгуються на мінімумах за 5 років.

До теми! На початку тижня з'явилася інформація, що китайські та гонконзькі акції втратили 6,3 трильйона доларів після досягнення піка у 2021 році. Водночас офіційний Пекін робить усе, аби зупинити падіння довіри інвесторів.

Це зниження є свідченням послаблення впевненості інвесторів у спроможність Китаю управляти своєю економікою. Варто враховувати, що Китай бореться із низкою серйозних викликів: сповільнення економічного зростання, високий рівень безробіття та дефляцією.

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