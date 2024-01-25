Власти в Китае стремятся ограничить доступ национальных трейдеров и инвесторов к иностранным активам. На сегодня ряд фондов уже приостановил работу.

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Китай выступает против инвестиций в иностранные активы

Примерно 30% фондов, которые предлагают инвестиции в иностранные ценные бумаги, или приостановили, или ограничили продажи активов для китайских инвесторов. Добавляют, что некоторые брокерские компании, якобы, получить неофициальное указание от Шанхайской фондовой биржи.

В частности, такие компании как China Asset Management и Bosera Asset Management приостановили подписки на два фонда, которые отслеживают важные американские индексы: Nasdaq и S&P 500.

Вопрос с ограничениями возник из-за стремления китайских инвесторов присоединиться к безумию на фондовом рынке в США, поскольку выше упомянутые индексы за последние дни не просто выросли, а зафиксировали новые исторические максимумы. Тогда как ситуация на китайские фондовые рынки прямо противоположная. Основные индикаторы торгуются на минимумах за 5 лет.

К теме! В начале недели появилась информация, что китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пика в 2021 году. В то же время официальный Пекин делает все, чтобы остановить падение доверия инвесторов.

Это снижение является свидетельством ослабления уверенности инвесторов в способность Китая управлять своей экономикой. Стоит учитывать, что Китай борется с рядом серьезных вызовов: замедление экономического роста, высокий уровень безработицы и дефляцией.

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