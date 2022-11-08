Марк Цукерберг активно розвиває метасвіт. Розвиток цього проєкту вимагає великих обсягів вкладень. Крім того, інвестори не надто вірять у цей напрямок.

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Інвестори Meta втратили понад 200 мільярдів доларів

До того ж 10 інвесторів, яким належить третина акцій компанії Meta, найбільше страждають від нової візії компанії – перехід від прибуткової соціальної мережі до віртуальної реальності.

Станом на сьогодні ринкова вартість портфеля інвесторів вже впала на понад 211 мільярдів доларів у 2022 році. За аналогічний період Марк Цукерберг зафіксував збитки у розмірі 85 мільярдів доларів. На момент створення цього матеріалу, є такі дані про особистий капітал Цукерберга:

Видання Forbes оцінює статки Цукерберга у 35,4 мільярда доларів ;

; За версією Bloomberg, бізнесмен володіє капіталом у розмірі 37,3 мільярда доларів. З початку року він втратив 88,2 мільярда доларів.

У звіті компанії S&P. Global Market Intelligence наголосили, що Meta наразі стикається з негативними наслідками, які є результатом адаптації до нових правил від Apple щодо відстеження мобільної реклами. Дохід корпорації Цукерберга у третьому кварталі поточного року у цьому секторі знизився приблизно на 4% у річному розрахунку.

Meta знаходиться у процесі зміни свого основного фокуса від соціальної мережі до метасвіту, що також не надто подобається інвесторам,

– додали експерти.

У результаті саме основні акціонери Meta платять найбільшу ціну за рішення щодо зміни курсу своєї діяльності, яке ухвалили приблизно рік тому. Лише з початку 2022 року акції техгіганта впали більше ніж на 73%.

У розрізі ринкової капіталізації йдеться про втрату 650 мільярдів доларів. До того ж компанія Meta цьогоріч продемонструвала найгіршу динаміку на ринку серед в Індексі S&P 500 (акції 500 компаній з найбільшою капіталізацією на ринку).

Корпорація також більше не входить до першої десятки найдорожчих компаній у світі й посідає 34 сходинку. Згідно з даними порталу Global ranking, її ринкова капіталізації становить 239,01 мільярда доларів з ціною акцій на рівні 96,03 долара за штуку.