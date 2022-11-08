Марк Цукерберг активно развивает метамир. Развитие этого проекта требует больших объемов вложений. Кроме того, инвесторы не слишком верят в это направление.

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Инвесторы Meta потеряли более 200 миллиардов долларов

К тому же 10 инвесторов, которым принадлежит треть акций компании Meta, больше всего страдают от нового видения компании – перехода от доходной социальной сети к виртуальной реальности.

По состоянию на сегодня, рыночная стоимость портфеля инвесторов уже упала более чем на 211 миллиардов долларов в 2022 году. За аналогичный период Марк Цукерберг зафиксировал ущерб в размере 85 миллиардов долларов. На момент создания этого материала, есть следующие данные о личном капитале Цукерберга:

Издание Forbes оценивает состояние Цукерберга в 35,4 миллиарда долларов ;

; По версии Bloomberg, бизнесмен владеет капиталом в размер и 37,3 миллиарда долларов. С начала года он потерял 88,2 миллиарда долларов.

В отчете компании S&P. Global Market Intelligence подчеркнули, что Meta сталкивается с негативными последствиями, которые являются результатом адаптации к новым правилам от Apple по отслеживанию мобильной рекламы. Доход корпорации Цукерберга в третьем квартале текущего года в этом секторе снизился примерно на 4% в годовом расчете.

Meta находится в процессе изменения своего основного фокуса от социальной сети к метамиру, что тоже не очень нравится инвесторам,

– добавили эксперты.

В результате именно основные акционеры Meta платят наибольшую цену за решение по изменению курса своей деятельности, которое было принято примерно год назад. Только с начала 2022 года акции техгиганта упали более чем на 73%.

В разрезе рыночной капитализации говорится о потере 650 миллиардов долларов. К тому же компания Meta продемонстрировала наихудшую динамику на рынке в Индексе S&P 500 (акции 500 компаний с наибольшей капитализацией на рынке).

Корпорация также больше не входит в первую десятку самых дорогих компаний в мире и занимает 34 строчку. Согласно данным портала Global ranking, ее рыночная капитализация составляет 239,01 миллиарда долларов с ценой акций на уровне 96,03 доллара за штуку.