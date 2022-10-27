Компанія Meta, засновником та керівником якої є Марк Цукерберг, оприлюднила звіт за третій квартал 2022 року. Це і стало головною причиною знецінення акцій корпорації.

Варте уваги Інвестиції – можливість для кожного: ексдиректор з IT поділився власним досвідом та порадами

Новий обвал акцій Meta

За три місяці виторг американської компанії склав 27,7 мільярда доларів. Це на 4% менше у порівнянні з аналогічним періодом рік тому. Паралельно витрати Meta за цей період зросли на 19% до 22 мільярдів доларів.

Чистий прибуток корпорації оцінили у 4,39 мільярда доларів. У річному розрахунку цей показник зменшився аж на 52%. Середня ціна одного оголошення впала на 18% річних.

Для Meta важливе значення має сектор реклами, оскільки це її ключове джерело доходу. Однак потенційна рецесія – це виклик і для гігантів ринку, тому компанія вирішила скоротити бюджет для маркетингу.

Реакція ринку

На фоні нових даних акції компанії Марка Цукерберга впали на 5,59% до 129,82 долара за штуку лише під час основної сесії. Проте на торгах ввечері вартість акцій обвалилася до 103,8 долара за штуку.

Попередній день цінні папери завершили з ціною на рівні 137,51 долара за актив. Видання Financial Times повідомляє, що через це ринкова капіталізація компанії зменшилася на 65 мільярдів доларів США. Щодо більш актуальних даних, то цифри такі:

На момент створення цього матеріалу, акції Meta коштують 101,15 долара за штуку;

за штуку; На цю мить загальне падіння складає понад 22%;

Ринкова капіталізація техгіганта становить майже 271,8 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Капітал Марка Цукерберга

Засновник компанії заявив, що у найближчому майбутньому буде ще більше складнощів з доходами. Водночас бізнесмен наголосив, що є всі перспективи для повернення доходів до висхідної тенденції. Більше про фінансове становище американського бізнесмена: