Яку допомогу зможуть отримати ВПО в серпні 2026 року
Значна частина українців була змушена покинути своє місце проживання через війну. Особи, що перемістилися, мають право на офіційний статус ВПО та низку пільг.
Які виплати для ВПО надаються у 2026 році?
Виплати для ВПО наразі надаються не всім переселенцям. А лише тим, хто належить до найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, не мають достатнього грошового забезпечення.
Ці виплати не зазнають змін у серпні. Вони і надалі складатимуть:
- 2 000 гривень для осіб старше 18 років;
- 3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та молодших 18 років, зазначає Безоплатна правнича допомога.
Зазвичай виплати для переселенців надаються двома хвилями:
- перша – до 15 числа;
- друга – до 28 числа.
Зауважимо, на швидкість отримання коштів впливає низка факторів. Наразі все залежить від швидкості роботи казначейської служби та конкретно взятої банківської установи.
До слова, ВПО мають право і на іншу допомогу. Наприклад, сім'ї переселенців можуть оформити спеціальну субсидію на оренду житла. Така пільга надається ВПО, якщо їхні витрати на винайм більш як 5 частина або 20% сукупного доходу родини.
Додатковою умовою для отримання цієї субсидії є те, що у безпечних регіонах переселенці не повинні мати іншого житла площею, площа якого – понад 13,65 метра квадратних на одну особу.