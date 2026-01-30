Скільки платять ВПО у 2026 році?

У серпні 2025 року уряд продовжив виплати ВПО ще на пів року, про що йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Водночас допомогу продовжили не всім. Гроші продовжують отримувати такі особи з інвалідністю І – ІІІ групи; родини з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років) та сім'ї, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Також у 2025 році прийняли низку зміни щодо порядку призначення виплат на проживання для ВПО:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу; якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Розмір виплат становить:

2 тисячі гривень – на одну дорослу особу;

3 тисячі гривень - на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Важливо! Виплати передбачені щомісячно. Їх надають на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Водночас допомога на проживання ВПО продовжується, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини протягом тримісячного періоду (за який враховуються доходи на момент продовження виплати) не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

З 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Це означає, що допомога продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень.

Що ще слід знати ВПО у 2026 році?