Які виплати для ВПО надаються у 2026 році?

Виплати для ВПО наразі надаються не всім переселенцям. А лише тим, хто належить до найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, не мають достатнього грошового забезпечення.

Ці виплати не зазнають змін у серпні. Вони і надалі складатимуть:

2 000 гривень для осіб старше 18 років;

3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та молодших 18 років, зазначає Безоплатна правнича допомога.

Зазвичай виплати для переселенців надаються двома хвилями:

перша – до 15 числа;

друга – до 28 числа.

Зауважимо, на швидкість отримання коштів впливає низка факторів. Наразі все залежить від швидкості роботи казначейської служби та конкретно взятої банківської установи.

До слова, ВПО мають право і на іншу допомогу. Наприклад, сім'ї переселенців можуть оформити спеціальну субсидію на оренду житла. Така пільга надається ВПО, якщо їхні витрати на винайм більш як 5 частина або 20% сукупного доходу родини.

Додатковою умовою для отримання цієї субсидії є те, що у безпечних регіонах переселенці не повинні мати іншого житла площею, площа якого – понад 13,65 метра квадратних на одну особу.