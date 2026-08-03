Какие выплаты для ВПЛ предусмотрены в 2026 году?
Выплаты для ВПЛ в настоящее время предоставляются не всем переселенцам, а только тем, кто относится к наиболее уязвимым категориям населения, в частности, не имеющим достаточного денежного обеспечения.
Эти выплаты не изменятся в августе. Они по-прежнему будут составлять:
- 2 000 гривен для лиц старше 18 лет;
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и младше 18 лет, отмечает "Бесплатная юридическая помощь".
Обычно выплаты переселенцам производятся двумя волнами:
- первая – до 15 числа;
- вторая – до 28 числа.
Отметим, что на скорость получения средств влияет ряд факторов. Сейчас все зависит от оперативности работы казначейской службы и конкретного банковского учреждения.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
К слову, ВПЛ имеют право и на другую помощь. Например, семьи переселенцев могут оформить специальную субсидию на аренду жилья. Такая льгота предоставляется ВПЛ, если их расходы на аренду превышают 5 частей или 20% совокупного дохода семьи.
Дополнительным условием для получения этой субсидии является то, что в безопасных регионах переселенцы не должны иметь другого жилья площадью более 13,65 квадратных метров на одного человека.