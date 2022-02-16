Компанія Virgin Galactic, яку заснував мільярдер Річард Бренсон, анонсувала початок приймому замовлень для перших польотів у космос на комерційній основі.

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Акції Virgin Galactic злетіли в ціні

Цінні папери Virgin Galactic 15 лютого зросли на 33% до місячного піку на рівні 10,91 долара за штуку. Така динаміка допомагає акціям компанії скоротити втрати на ринку, на рівні понад 80%, за минулий рік.

Космічна компанія оголосила, що почне продавати квитки на 90-хвилинну подорож у космос вартістю у 450 тисяч доларів за штуку. При цьому необхідно буде заплатити депозит у розмірі 150 тисяч доларів, а повна сума повинна бути виплачена до дати польоту, згідно з CNN.Bussines.

Старт цієї кампанії запланований на 16 лютого, згідно з офіційним сайтом Virgin Galactic. Фірма має на меті продати 1000 білетів на перші комерційні рейси, які мають стартувати з космодрому в Нью-Мексико "пізніше цього року". Це стане першим публічним розпродажем в історії компанії.

Акції Virgin Galactic злетіли в ціні / Фото Getty Images

До теми! 11 липня 2021 року ракета компанії Virgin Galactic здійснила історичний політ з 70-річним мільярдером Річардом Бренсоном та командою з 5 осіб. Тоді акції компанії злетіли в ціні на 22%.

Сплеск акцій компанії Бренсона слідує за масштабним обвалом влітку 2021 року. Тоді активи Virgin Galactic впали приблизно на 80% від рекордної ціни – 57,51 долара за акцію, коли інвестори активно вкладали гроші у цінні папери космічної компанії напередодні історичного польоту Річарда Бренсона з командою до космосу. Актуальна дані щодо позицій космічної компанії на ринку та капіталу Бренсона:

на момент створення цього матеріалу, вартість цінних паперів Virgin Galactic коливається на рівні 10,74 долара за штуку, інформує Yahoo!Finance;

за штуку, інформує Yahoo!Finance; ринкова капіталізація компанії становить 2,7 мільярда доларів,

доларів, Forbes оцінює статки Річарда Бренсона у 5,3 мільярда доларів, за версією Bloomberg бізнесмен володіє капіталом у розмірі 5,72 мільярда доларів.

Довідка! Мільярдер Річард Бренсон закликав лідерів зі світу бізнесу об'єднатися та підтримати Україну у протистоянні з Росією. Він наголосив, що бізнесу потрібно чітко заявити, що агресія неприйнятна, навіть якщо за це доведеться заплатити.

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Прогнози аналітиків

Попри стрімке зростання акцій Virgin Galactic аналітики все-таки не надто оптимістично налаштовані щодо майбутнього космічної компанії Річарда Бренсона. Зокрема, аналітик Bernstein Дуглас Харнед знизив цільову ціну акцій фірми до 10 доларів з 22 доларів. Він вважає, що компанія не вийде на беззбитковий рівень аж до 2027 року.

Крім того, Харнед додав, що компанії може знадобитися більше грошей, ніж прогнозували раніше в короткостроковій перспективі. Навіть після залучення 500 мільйонів доларів від інвесторів минулого літа у результаті пропозиції, яка в кінцевому підсумку обвалила акції компанії.