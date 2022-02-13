Цього результату китайській компанії вдалося досягнути завдяки дефіциту чипів у світі та високому попиту на ринку.

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Попри санкції США

У 2021 році виторг SMIC склав 5,44 мільярда доларів. Це на 39% більше ніж роком раніше. Крім того, компанія зафіксувала найбільші темпи зростання з 2010 року. Прибуток виробника чипів оцінили у 1,7 мільярда доларів. Це на 138% більше у порівнянні з попереднім роком.

Довідка! SMIC – це найбільший у Китаї виробник чипів. Його головні конкуренти – тайванська корпорація TSMC та південнокорейська компанія Samsung. Проте технологія SMIC відстає на кілька поколінь.

Фінансовому успіху компанії з Китаю у 2021 році не завадили навіть американські санкції. Компанія SMIC у 2020 році потрапила до чорного списку торгівлі США, який відомий під назвою Entity List.

У SMIC заявили, що глобальний дефіцит чипів та високий попит гарантували компанії рідкісну можливість на розвиток після запровадження санкційних обмежень, які створили низку перепон.Наприклад, внесення китайської компанії до чорного списку США відрізає SMIC від ключових американських технологій, які необхідні для створення передових чипів.

Китайська компанія повідомила про рекордні доходи / Фото Unsplash

Протягом останніх кількох років між Китаєм та США зросла не лише геополітична напруга, але й посилилася боротьба між країнами за домінування у контексті ключових технологій. Напівпровідники – одна з цих сфер. Штати суттєво випереджають Китаю у галузі виробництва мікросхем, проте компанію SMIC розглядають як ключ до підвищення самодостатності та відмови від іноземних технологій.

SMIC також продовжує інвестувати значні кошти у розвиток компанії. Зокрема, йдеться про план витратити 5 мільярдів доларів, намагаючись запустити три нові заводи у: