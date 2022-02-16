Компания Virgin Galactic, которую основал миллиардер Ричард Брэнсон, анонсировала начало приема заказов для первых полетов в космос на коммерческой основе.

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Акции Virgin Galactic взлетели в цене

Ценные бумаги Virgin Galactic 15 февраля выросли на 33% к месячному пику на уровне 10,91 доллара за штуку. Такая динамика помогает акциям компании сократить потери на рынке, на уровне более 80% за прошлый год.

Космическая компания объявила, что начнет продавать билеты на 90-минутное путешествие в космос стоимостью 450 тысяч долларов за штуку. При этом необходимо будет заплатить депозит в размере 150 тысяч долларов, а полная сумма должна быть выплачена к дате полета, согласно CNN.Bussines .

Старт этой кампании запланирован на 16 февраля, согласно официальному сайту Virgin Galactic . Цель продать 1000 билетов на первые коммерческие рейсы, которые должны стартовать с космодрома в Нью-Мексико "позднее в этом году". Это станет первой публичной распродажей в истории компании.

Акции Virgin Galactic взлетели в цене / Фото Getty Images

К теме! 11 июля 2021 года ракета компании Virgin Galactic совершила исторический полет с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой из 5 человек. Тогда акции компании взлетели в цене на 22% .

Всплеск акций компании Брэнсона следует за масштабным обвалом летом 2021 года. Тогда активы Virgin Galactic упали примерно на 80% от рекордной цены – 57,51 доллара за акцию, когда инвесторы активно вкладывали деньги в ценные бумаги космической компании в преддверии исторического полета Ричарда Брэнсона с командой в космос. Актуальны данные о позициях космической компании на рынке и капитале Брэнсона:

Справка! Миллиардер Ричард Бренсон призвал лидеров мира бизнеса объединиться и поддержать Украину в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что бизнесу следует четко заявить, что агрессия неприемлема, даже если за это придется заплатить.

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Прогнозы аналитиков

Несмотря на стремительный рост акций Virgin Galactic, аналитики все же не слишком оптимистично настроены относительно будущего космической компании Ричарда Бренсона. В частности, аналитик Bernstein Дуглас Харнед снизил целевую цену акций фирмы до 10 долларов с 22 долларов. Он считает, что компания не выйдет на безубыточный уровень до 2027 года.