ЄС обговорює відключення від SWIFT ще чотирьох російських банків

ЄС готується відключити від SWIFT Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк та Тінькофф Банк. Це обговорюється в рамках восьмого пакета санкцій

Відключення ще чотирьох банків від SWIFT

Варто зауважити, що Газпромбанк займається розрахунками за експорт російського газу, тож його відключення від SWIFT матиме потужні наслідки.

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Група Макфола-Єрмака запропонувала відключити всі топ-30 російських банків ще у квітні,

– підкреслив Єрмак.

Хто може блокувати рішення

Зараз санкції проти російських банків, котрі все ще під'єднані до SWIFT, з 27 країн ЄС підтримують Польща, Естонія, Латвія, Литва й Ірландія.

Угорщина вже неодноразово накладала вето на рішення ЄС у галузі енергетики. Проти відключення ще чотирьох банків від SWIFT також можуть виступити Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Кіпр та Греція.

Чому бути частиною SWIFT важливо SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг. Через повномасштабний напад росії на Україну, ряд банків агресорки від'єднали від системи. Як наслідок, росіяни мають труднощі з міжбанківськими розрахунками, електронними переказами тощо, не лише на державному рівні, але й у буденному житті.

Нові санкції щодо росії

Представник ЄС, як передає EUObserver, зазначив, що поточний варіант санкцій, швидше, дорожня карта подальших дій, ніж список реальних вимог, які будуть прийняті у відповідь на анексію, кажуть джерела в ЄС.

Це скоріше документ для роздумів, який показує напрямок руху,

– заявив він.

Що може бути у новому пакеті санкцій