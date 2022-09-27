Отключение еще четырех банков от SWIFT

Следует отметить, что Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа, поэтому его отключение от SWIFT будет иметь мощные последствия.

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Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле,

– подчеркнул Ермак.

Важно! Сейчас санкции против российских банков, все еще подключенных к SWIFT, из 27 стран ЕС поддерживают Польша, Эстония, Латвия, Литва и Ирландия.

Кто может блокировать решение Венгрия уже неоднократно налаживала вето на решения ЕС в области энергетики. Против отключения еще четырех банков от SWIFT могут выступить Франция, Германия, Италия, Австрия, Кипр и Греция. Почему быть частью SWIFT важно SWIFT – мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг. Из-за полномасштабного нападения россии на Украину ряд банков агрессорки отсоединили от системы. Как следствие, у россиян появились трудности с межбанковскими расчетами, электронными переводами и тому подобное, не только на государственном уровне, но и в повседневной жизни. Новые санкции в отношении россии

Представитель ЕС, как передает EUObserver, отметил, что текущий вариант санкций скорее дорожная карта дальнейших действий, чем список реальных требований, которые будут приняты в ответ на аннексию, говорят источники в ЕС.

Это скорее документ для размышлений, показывающий направление движения,

– заявил он.

Что может быть в новом пакете санкций