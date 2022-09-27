Отключение еще четырех банков от SWIFT
Следует отметить, что Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа, поэтому его отключение от SWIFT будет иметь мощные последствия.
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Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле,
– подчеркнул Ермак.
Представитель ЕС, как передает EUObserver, отметил, что текущий вариант санкций скорее дорожная карта дальнейших действий, чем список реальных требований, которые будут приняты в ответ на аннексию, говорят источники в ЕС.
Это скорее документ для размышлений, показывающий направление движения,
– заявил он.
Что может быть в новом пакете санкций
- Речь может идти о запрете на импорт алмазов, сотрудничестве в области ядерной энергетики, передаче наличных банкнот ЕС или США и продаже недвижимости россиянам.
- В IT-сфере санкции могут затронуть технологию "Лаборатории Касперского" и запретить европейским компаниям работать с россией. Также обсуждается запрет вещания трех российских пропагандистских телеканалов и шести интернет-каналов.