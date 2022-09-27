Відключення ще чотирьох банків від SWIFT
Варто зауважити, що Газпромбанк займається розрахунками за експорт російського газу, тож його відключення від SWIFT матиме потужні наслідки.
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Група Макфола-Єрмака запропонувала відключити всі топ-30 російських банків ще у квітні,
– підкреслив Єрмак.
Представник ЄС, як передає EUObserver, зазначив, що поточний варіант санкцій, швидше, дорожня карта подальших дій, ніж список реальних вимог, які будуть прийняті у відповідь на анексію, кажуть джерела в ЄС.
Це скоріше документ для роздумів, який показує напрямок руху,
– заявив він.
Що може бути у новому пакеті санкцій
- Може мовитись про заборону на імпорт алмазів, співробітництво в галузі ядерної енергетики, передачу готівкових банкнот ЄС чи США та продаж нерухомості росіянам.
- У IT-сфері санкції можуть торкнутися технології "Лабораторії Касперського" та заборонити європейським компаніям працювати з росією. Також обговорюється заборона мовлення трьох російських пропагандистських телеканалів та шести інтернет-каналів.