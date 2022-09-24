Головними флагманами цієї ініціативи стали Польща, Ірландія, Латвія, Литва та Естонія.

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П'ять країн вимагають посилити санкції ЄС проти росії

Вони закликають розширити санкції ЄС в енергетичному блоці. Зокрема, йдеться про бан для зрідженого нафтового газу та обмеження співпраці у галузі ядерної енергетики.

Пропозиція також включає усунення ще більшої кількості банків з міжнародної платіжної системи, починаючи із "Газпромбанку". російський кредитор наразі позбавлений основної частини санкцій ЄС, оскільки цей банк використовують європейські компанії для оплати постачання газу.

Цікаво! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу у Нью-Йорку заявив, що заморожені російські активи мають піти на відбудову нашої країни. Йдеться про 300 – 500 мільярдів доларів.

П'ятірка європейських країн закликає заборонити послуги, пов'язані зі страхуванням, трансфер банкнот доларів США до росії, а також посилення обмежень для транзакцій з криптовалютами.

Загалом ЄС та Європейська комісія обговорюють нові санкційні обмеження проти держави-агресорки. Цілком ймовірно, до пакета можуть потрапити додаткові обмеження для сфери торгівлі.

Зокрема, у блоці уже почали обговорювати встановлення цінової стелі для російської нафти. Цей крок зрівняє ЄС зі США, які намагаються втримати ціни на чорне золото від зростання. Польща, Ірландія та країни Балтії закликають ухвалити рішення про: