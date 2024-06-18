Компанія Berkshire Hathaway була одним із ранніх інвесторів у виробника електромобілів BYD. На цю компанію звернув увагу давній партнер Баффета Чарлі Мангер, який помер минулого року.

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Воррен Баффет продає акції китайського конкурента Tesla

Проте Berkshire Hathaway продовжує продавати акції BYD. Зокрема, фінансовий конгломерат Воррена Баффета продав додаткові 1,3 мільйона цінних паперів китайського виробника електрокарів. Йдеться про акції, які торгувалися на Гонконзькій фондовій біржі. Угоду оцінили у 39,8 мільйона доларів.

У результаті частка Berkshire Hathaway в BYD зменшилася з 7% до 6,9%. Нагадаємо, що компанія Баффета вперше купила акцій виробника електрокарів у 2008 році. Тоді за приблизно 225 мільйонів акцій заплатили орієнтовно 230 мільйонів доларів. Ця ставка виявилася дуже вдалою, оскільки ринок електромобілів стрімко розвивався як в Китаї, так і в інших країнах.

До теми! Конгломерат Berkshire Hathaway продав половину свої частки у BYD у 2022 та 2023 роках після того, як акції виробника електрокарів зросли майже на 600% навесні 2022 року, зафіксувавши рекордний рівень з 2008 року.

Динаміка BYD на фондовій біржі

На Шеньчженьській фондовій біржі акції BYD торгуються на рівні 255,64 юаня за штуку. Цінні папери демонструють від'ємну динаміку, впавши з початку торгів на 0,61%.

Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 692,23 мільярда юанів, інформує портал Google Фінанси. З початку року акції компанії виросли майже на 33%, а за останній місяць – приблизно на 15%.

На біржі в Гонконгу акції BYD коштують майже 234 гонконзьких долари, тоді як ринкову капіталізацію компанії оцінюють у 680,64 мільярда гонконзьких доларів, згідно з даними Investing.com.