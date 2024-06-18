Як змінилася вартість нафти

У вівторок, 18 червня, нафта Brent подешевшала на 16 центів або 0,2%. Чорне золото торгується на рівні 84,09 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 15 центів або на 0,2%. Американська сировина торгується на рівні 80,18 долара за барель, інформує Reuters.

Нагадаємо, що під час попередньої торгової сесії обидві марки нафти подорожчали приблизно на 2%, досягнувши найвищого рівня з початку квітня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,87 долара за барель (- 0,45%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,95 долара за барель (- 0,47%).

Що впливає на ринок нафти

Ситуація на ринку нафти залишається переважно стабільною. Загалом трейдери очікували на сигнали про літнє зростання попиту, яку прогнозували, щоб підтримати ціни навіть попри те, що велика пропозиція може звести нанівець отриманий прибуток. Річ у тому, що надлишкова пропозиція та млявий попит залишаються основними проблемами для ринку нафти.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування.