Компания Berkshire Hathaway была одним из ранних инвесторов в производителя электромобилей BYD. На эту компанию обратил внимание давний партнер Баффета Чарли Мангер, который умер в прошлом году.

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Однако Berkshire Hathaway продолжает продавать акции BYD. В частности, финансовый конгломерат Уоррена Баффета продал дополнительные 1,3 миллиона ценных бумаг китайского производителя электрокаров. Речь идет об акциях, которые торговались на Гонконгской фондовой бирже. Сделку оценили в 39,8 миллиона долларов.

В результате доля Berkshire Hathaway в BYD уменьшилась с 7% до 6,9%. Напомним, что компания Баффета впервые купила акций производителя электрокаров в 2008 году. Тогда за примерно 225 миллионов акций заплатили ориентировочно 230 миллионов долларов. Эта ставка оказалась очень удачной, поскольку рынок электромобилей стремительно развивался как в Китае, так и в других странах.

К теме! Конгломерат Berkshire Hathaway продал половину свои доли в BYD в 2022 и 2023 годах после того, как акции производителя электрокаров выросли почти на 600% весной 2022 года, зафиксировав рекордный уровень с 2008 года.

Динамика BYD на фондовой бирже

На Шэньчжэньской фондовой бирже акции BYD торгуются на уровне 255,64 юаня за штуку. Ценные бумаги демонстрируют отрицательную динамику, упав с начала торгов на 0,61%.

Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 692,23 миллиарда юаней, информирует портал Google Финансы. С начала года акции компании выросли почти на 33%, а за последний месяц – примерно на 15%.

На бирже в Гонконге акции BYD стоят почти 234 гонконгских доллара, тогда как рыночную капитализацию компании оценивают в 680,64 миллиарда гонконгских долларов, согласно данным Investing.com.