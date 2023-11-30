Реакція компанії Berkshire Hathaway

Відомий інвестор Чарлі Мангер, за словами його сім'ї, мирно помер у вівторок, 28 листопада, у лікарні. Йому було 99 років. Мангер не дожив до свого сторіччя трохи більше ніж місяць – він народився 1 січня 1924 року, інформує 24 Канал.

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Публічно про це повідомила компанія Berkshire Hathaway, де він десятиліттями був правою рукою її засновника Воррена Баффета, обіймаючи посаду віцепрезидента ради директорів.

Berkshire Hathaway не вдалося б досягнути нинішнього статусу без натхнення, мудрості та участі Чарлі,

– йдеться у пресрелізі конгломерату.

Найкращі цитати Чарлі Мангера

За час своєї професійної діяльності, Мангер заслужив репутацію людини із гострим розумом та мудрими висловлюваннями про бізнес, інвестиції та життя загалом, пише Business Insider. Ось, деякі з них:

"Майте справу з надійними людьми";

"Залишаєтеся бадьорими попри проблеми у своєму житті";

"Не витрачайте більше свого доходу";

"Найкраще, що може зробити людина – допомогти іншій людині дізнатися більше";

"У нас є три кошики для інвестування: "Так", "Ні" та "Надто складно зрозуміти";

"Інвестуйте у бізнес, яким може управляти будь-який дурень";

"Якби люди не так часто помилялися, то ми не були б настільки багатими";

"Поки у мене в руках книга, я не відчуваю, що витрачаю час даремно".

Цікаво! Чарлі Мангер також різко критикував цифрові монети. Зокрема, він заявляв, що ненавидить успіх біткойна. За його словами, краще криптовалюти ніколи б не створювали.

Що відомо про особистий капітал інвестора

Капітал Чарлі Мангера оцінили у 2,6 мільярда доларів. Проте за роки він продав або віддав на благодійність понад 75% своїх активів. Якби він зберігав свої цінні папери, то його капітал можна було б оцінити у понад 10 мільярдів доларів, за даними Business Insider.