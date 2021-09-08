Джордж Сорос, капітал якого Forbes оцінює у 8,6 мільярда доларів, розкритикував просування міжнародної інвестиційної компанії BlackRock зі штаб-квартирою у Нью-Йорку в Китаї.

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Джордж Сорос проти інвестицій у Китай

Мільярдер переконаний, що така інвестиційна політика становить загрозу для капіталів клієнтів BlackRock та інтересів національної безпеки США. Ба більше, Сорос виступив проти подальшого вкладання коштів у Китай.

Вливання мільярдів доларів у Китай – це трагічна помилка. Це, ймовірно, призведе до втрати грошей для клієнтів BlackRock, і, що більш важливо, і зашкодить інтересам національної безпеки США та інших демократичних держав,

– наголосив Джордж Сорос.

Фірма BlackRock два місяці тому отримала дозвіл від Пекіна на створення бізнесу з фондами взаємних інвестицій, які повністю належать іноземцям. Крім того, саме ця компанія стала лідером глобального набігу на китайську індустрію управління активами, і у серпні почала пропонувати інвестиційні продукти китайським приватним особам. Сорос заявив, що у BlackRock напевно неправильно зрозуміли очільника Піднебесної Сі Цзіньпіня, адміністрація якого сприймає усі китайські компанії, як "інструменти однопартійної держави". Мільярдер також підмітив, що менеджери американської інвестиційної компанії мають усвідомлювати можливість виникнення масштабної кризи на ринку нерухомості в Китаї.

Сорос розкритикував лідера Китаю / Фото Getty Images

Фонд взаємних інвестицій Це портфель акцій, ретельно відібраних і придбаних професійними фінансистами на вкладення багатьох тисяч дрібних вкладників. Вартість акцій фонду дорівнює вартості сумарних інвестицій фонду (за вирахуванням боргу), поділеній на число акцій. Основна перевага для вкладників – зменшення ризику, оскільки інвестиції розподілені серед великої кількості різних підприємств.

Чи підтримують Сороса на Волл-стріт Позицію Джорджа Сороса мало хто поділяє, оскільки BlackRock, Goldman Sachs та більшість інших колег у сфері управління капіталами та банківськими справами вважають, що можливості у Китаї компенсують їхні ризики. Цікаво Goldman Sachs погіршив прогноз зростання економіки США:які фактори вселяють оптимізм в експертів

Сьогодні США та Китай втягнуті у конфлікт не на життя, а на смерть між двома системами управління: репресивною та демократичною,

– додав Сорос.

Нещодавно мільярдер розкритикував лідера Китаю, назвавши його "найнебезпечнішим ворогом відкритих суспільств у світі". Крім того, він вважає, що Конгрес США повинен дати Комісії з цінних паперів та бірж право обмежувати потік інвестиції у Китай.