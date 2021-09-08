Джордж Сорос, капитал которого Forbes оценивает в 8,6 миллиарда долларов, раскритиковал продвижения международной инвестиционной компании BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке в Китае.

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Джордж Сорос против инвестиций в Китай

Миллиардер убежден, что такая инвестиционная политика представляет угрозу для капиталов клиентов BlackRock и интересов национальной безопасности США. Более того, Сорос выступил против дальнейшего вложения средств в Китай.

Вливание миллиардов долларов в Китай – это трагическая ошибка. Это, вероятно, приведет к потере денег для клиентов BlackRock, и, что более важно, и повредит интересам национальной безопасности США и других демократических государств, – отметил Джордж Сорос.

Фирма BlackRock два месяца назад получила разрешение от Пекина на создание бизнеса с фондами взаимных инвестиций, которые полностью принадлежат иностранцам. Кроме того, именно эта компания стала лидером глобального набега на китайскую индустрию управления активами, и в августе начала предлагать инвестиционные продукты китайским частным лицам. Сорос заявил, что в BlackRock наверное неправильно поняли главу Поднебесной Си Цзиньпиня, администрация которого воспринимает все китайские компании, как "инструменты однопартийного государства". Миллиардер также заметил, что менеджеры американской инвестиционной компании должны осознавать возможность возникновения масштабного кризиса на рынке недвижимости в Китае.

Сорос раскритиковал лидера Китая / Фото Getty Images

Фонд взаимных инвестиций Это портфель акций, тщательно отобранных и приобретенных профессиональными финансистами на вложения многих тысяч мелких вкладчиков. Стоимость акций фонда равна стоимости суммарных инвестиций фонда (за вычетом долга), разделенной на число акций. Основное преимущество для вкладчиков – уменьшение риска, поскольку инвестиции распределены среди большого количества различных предприятий.

Поддерживают ли Сороса на Уолл-стрит Позицию Джорджа Сороса мало кто разделяет, поскольку BlackRock, Goldman Sachs и большинство других коллег в сфере управления капиталами и банковскими делами считают, что возможности в Китае компенсируют их риски . Интересно Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США: какие факторы вселяют оптимизм в экспертов

Сегодня США и Китай вовлечены в конфликт не на жизнь, а на смерть между двумя системами управления: репрессивной и демократической,

– добавил Сорос.