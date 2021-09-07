Економісти Goldman Sachs очікують, що у 2021 році загальний ВВП США зупиниться на рівні 5,7%. Для порівняння попередня оцінка дорівнювала 6,2%. Експерти скорегували прогноз щодо розвитку американської економіки через очікування "складного шляху" для споживачів.

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Що вплинуло на нову оцінку ВВП США від Goldman Sachs

Новий прогноз Goldman Sachs опублікували після невтішного звіту щодо ситуації на ринку праці у серпні. Відповідно до останніх даних, економіка США додала невтішних 235 тисяч робочих місць протягом останнього місяця літа проти прогнозованих 733 тисяч. За словами економіста інвестиційної компанії Ронні Волкера, з піку пандемії споживання у США підскочило на 16% і у другому кварталі 2021 року досягло рівня, який був до пандемії. Експерт також додав, що попереду країну чекає чимало викликів.

Валовий внутрішній продукт Це один ключових показників розвитку економіки країни, який ілюструє підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у галузі матеріального і нематеріального виробництв. ВВП вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання.

Штам коронавірусу Дельта вже обтяжує процес зростання у третьому кварталі, а згасання фіскальних стимулів та сповільнення темпів відновлення сфери послуг стануть причиною виникнення суперечностей у середньостроковій перспективі,

– зазначив Волкер.

У 2020 році економіка США скоротилася на 3,4%. Сповільнення темпів зростання споживання дещо пом'якшує виникнення гострої потреби у поповненні запасів, оскільки перебої у ланцюжках постачання знову вразили виробництво у третьому кварталі поточного року. Чого чекати у далі

Експерти Goldman Sachs вважають, що ця тенденція не триватиме довго та не очікують погіршення ситуації. Крім того, вони переконані, що це закладає основу для зростання ВВП у 2022 році. Саме тому в інвестиційній компанії покращили прогноз щодо розвитку економіки США з 4,3% до 4,6% на наступний рік.

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По-перше, прогноз інвестиційної компанії частково заснований на досвіді деяких країн Європи та недавньому зниженні кількості хворих на COVID-19. Другий фактор впливу – економічна активність стала менш чутливою до коронавірусу під час останніх хвиль, адже люди змогли адаптувати свої витрати до нових реалій, тоді як масова вакцинація знизила ймовірність запровадження нових обмежень.