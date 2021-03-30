Власників криптовалюти в Індії змусять платити податок

Джерело:Financial Express
Влада Індії заявила про необхідність введення податку на доходи власників криптовалют. В планах також створення законопроєкту про оподаткування цифрових активів.
Про це заявив міністр фінансів і корпоративних питань Індії Анураг Сінгх Тхакур. Він посилається на податкове законодавство 1961 року, згідно з яким, громадяни мають сплачувати прибутковий податок з будь-яких джерел доходу.
Цікаво Прибуток буде залежати від носорогів: Світовий банк створив облігації "дикої природи"
"Незалежно від виду бізнесу, під оподаткування потрапляє весь дохід з будь-яких джерел. Прибуток, отриманий від переказу або надання послуг з обміну криптовалют, підлягає оподаткуванню", – заявив міністр.
Громадяни будуть самостійно декларувати криптовалюту та розраховувати податки. Наразі цифрові монети ще не мають спеціальної класифікації, тому не підпадають під податок на товари і послуги.
Влада також хоче створити законопроєкт про оподаткування криптовалюти, який має допомогти зупинити незаконні платежі та відмивання грошей.