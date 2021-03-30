Власти Индии заявили о необходимости введения налога на доходы владельцев криптовалют. В планах также создание законопроекту о налогообложении цифровых активов.

Об этом заявил министр финансов и корпоративных вопросов Индии Анураг Сингх Тхакур. Он ссылается на налоговое законодательство 1961 года, согласно которому граждане должны платить подоходный налог с любых источников дохода.

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"Независимо от вида бизнеса, под налогообложения попадает весь доход из любых источников. Прибыль, полученная от перевода или оказания услуг по обмену криптовалют, подлежит налогообложению", – заявил министр.

Граждане будут самостоятельно декларировать криптовалюту и рассчитывать налоги. Сейчас цифровые монеты еще не имеют специальной классификации, поэтому не подпадают под налог на товары и услуги.

Власти также хотят создать законопроект о налогообложении криптовалют, который должен помочь остановить незаконные платежи и отмывания денег.

Как власти Индии относится к криптовалюте

В 2019 году рабочая группа при правительстве Индии заявила, что в криптовалюте "нет никакой ценности". Власти даже рекомендовали ввести запрет на все цифровые активы, кроме выпускаемых центробанком.

В феврале Минфин сообщил, что владельцев криптовалют будут иметь от 3 до 6 месяцев на закрытие позиций, если запрет таки введут. Об этом писал Bloomberg.

Уже в марте стало известно, что Индия рассматривает законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность для майнеров и трейдеров. После этого Министерство по корпоративным вопросам обязало компании сообщать об операциях с цифровыми активами.