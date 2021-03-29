Прибуток буде залежати від носорогів: Світовий банк створив облігації "дикої природи"
Світовий банк придумав облігації, прибутковість яких залежить від збільшення популяції носорогів. Яка головна мета авторитетної фінансової установи та чому дикі тварини стали ядром проєкту – читайте далі.
Джерело:Bloomberg
Цінні папери також називають облігаціями "дикої природи", які були створені з метою збору коштів для збільшення популяції чорних носорогів в Південній Африці.
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Перша ластівка
Світовий банк прагне залучити 45 мільйонів доларів або 670 мільйонів рандів від продажу облігацій. Кампанія стартує в середині 2021 року. Цінні папери будуть п'ятирічними з нульовим купоном.
Якщо програма виявиться успішною, то її розширять. Зокрема, йдеться про захист популяції чорних носорогів в Кенії та інших видів диких тварин:
- левів,
- горил,
- орангутангів.
Світовий банк також продасть природоохоронні облігації на суму 100 мільйонів доларів. Поки що не відомо, куди будуть направлені кошти.
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Контекст
Зараз головною ціллю кампанії Світового банку є збільшення популяції носорогів на 4% протягом року. Згідно з останніми даними, зараз в Південній Африці мешкають 2046 чорних носорогів. У 2018 році в Південній Африці було вбито 769 носорогів, здебільшого білих.
Працюючи над інноваційною структурою, як ця, ми починаємо з малого та сподіваємося винести уроки з першої спроби, а потім успішно розширити її, з ціллю масштабувати те, що працює,
– заявила директорка по сталому розвитку в Credit Suisse Мариса Дрю.
Носороги перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство. Цьому сприяє попит на порох з рога носорога в Китаї та В'єтнамі, який, як вважають, лікує рак.
Крім того, безпеку носорогів називають першою стійкою облігацією, яку використовують для фінансування різних програм – від морських до риболовних проєктів на Сейшельських островах до освіти дівчаток в сільських регіонах Індії.
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