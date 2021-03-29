Світовий банк придумав облігації, прибутковість яких залежить від збільшення популяції носорогів. Яка головна мета авторитетної фінансової установи та чому дикі тварини стали ядром проєкту – читайте далі.

Цінні папери також називають облігаціями "дикої природи", які були створені з метою збору коштів для збільшення популяції чорних носорогів в Південній Африці.

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Перша ластівка

Світовий банк прагне залучити 45 мільйонів доларів або 670 мільйонів рандів від продажу облігацій. Кампанія стартує в середині 2021 року. Цінні папери будуть п'ятирічними з нульовим купоном .

Облігація (бонд) — це емісійний цінний папір, частина кредиту у виді боргової розписки. Покупець автоматично стає кредитором, а продавець, який випустив бонд, — боржником (емітентом).

Виплати інвесторам будуть залежати від темпів збільшення популяції носорогів в двох заповідниках, які знаходяться на території Південної Африки. Глобальний екологічний фонд буде відповідати за виплати власникам облігацій. Фонд підтримують понад 40 держав.

Якщо програма виявиться успішною, то її розширять. Зокрема, йдеться про захист популяції чорних носорогів в Кенії та інших видів диких тварин:

левів,

горил,

орангутангів.

Тож, люди, які зацікавлені в збереженні природи, зможуть отримати фідбек для своєї роботи та реінвестувати кошти в нові проєкти, на противагу вже звичній підтримці від держав та філантропів. Крім того, в інноваційному механізмі фінансування облігацій для збереження дикої природи планують використовувати цінні папери Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Світовий банк також продасть природоохоронні облігації на суму 100 мільйонів доларів. Поки що не відомо, куди будуть направлені кошти.

Носоріг / Фото unsplash

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Контекст

Зараз головною ціллю кампанії Світового банку є збільшення популяції носорогів на 4% протягом року. Згідно з останніми даними, зараз в Південній Африці мешкають 2046 чорних носорогів. У 2018 році в Південній Африці було вбито 769 носорогів, здебільшого білих.

Працюючи над інноваційною структурою, як ця, ми починаємо з малого та сподіваємося винести уроки з першої спроби, а потім успішно розширити її, з ціллю масштабувати те, що працює,

– заявила директорка по сталому розвитку в Credit Suisse Мариса Дрю.

Носороги перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство. Цьому сприяє попит на порох з рога носорога в Китаї та В'єтнамі, який, як вважають, лікує рак.

Крім того, безпеку носорогів називають першою стійкою облігацією, яку використовують для фінансування різних програм – від морських до риболовних проєктів на Сейшельських островах до освіти дівчаток в сільських регіонах Індії.

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