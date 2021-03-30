Влада Індії заявила про необхідність введення податку на доходи власників криптовалют. В планах також створення законопроєкту про оподаткування цифрових активів.

Про це заявив міністр фінансів і корпоративних питань Індії Анураг Сінгх Тхакур. Він посилається на податкове законодавство 1961 року, згідно з яким, громадяни мають сплачувати прибутковий податок з будь-яких джерел доходу.

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"Незалежно від виду бізнесу, під оподаткування потрапляє весь дохід з будь-яких джерел. Прибуток, отриманий від переказу або надання послуг з обміну криптовалют, підлягає оподаткуванню", – заявив міністр.

Громадяни будуть самостійно декларувати криптовалюту та розраховувати податки. Наразі цифрові монети ще не мають спеціальної класифікації, тому не підпадають під податок на товари і послуги.

Влада також хоче створити законопроєкт про оподаткування криптовалюти, який має допомогти зупинити незаконні платежі та відмивання грошей.

Як влада Індії ставиться до криптовалюти

У 2019 році робоча група при уряді Індії заявила, що криптовалюта "немає ніякої цінності". Владі навіть рекомендували ввести заборону на всі цифрові активи, крім тих, що випускаються центробанком.

У лютому Мінфін повідомило, що власники криптовалюти матисуть від 3 до 6 місяців на закриття позицій, якщо заборону таки введуть. Про це писав Bloomberg.

Вже в березні стало відомо, що Індія розглядає законопроєкт, що передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність для майнерів і трейдерів. Після цього Міністерство з корпоративних питань зобов'язало компанії повідомляти про операції з цифровими активами.