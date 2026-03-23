Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію?
Ідентифікацію мають проходити пенсіонери на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомляє ПФУ.
Або ті, які виїхали за кордон. Тобто, перебувають за межами країни не менш як 183 дні.
Зверніть увагу! Також проходити ідентифікацію мають пенсіонери, які виїхали з ТОТ.
Рішення про проходження чи непроходження ідентифікації приходить на електронну пошту пенсіонера. Або ж на адресу його помічника. Йдеться саме про ту пошту, що була вказана в заяві на проведення відеоідентифікації, повідомляє Пенсійний фонд.
Крім того, якщо пенсіонер зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, інформацію про проходження ідентифікації також буде відображено в особистому кабінеті пенсіонера на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі "Мої звернення",
– вказує ПФУ.
Зауважимо, що окрім проходження ідентифікації, пенсіонер має надати декларацію про неотримання виплат від Росії. Це також необхідно встигнути зробити до 1 квітня 2026 року.
Важливо! Навіть, якщо ви пройшли ідентифікацію, потрібно перевірити чи вона була зарахована.
Що ще важливо знати про ідентифікацію у 2026 році?
Ідентифікацію можна проходити різними методами, у тому числі й – онлайн. Для цього необов'язково саме застосовувати процедуру відеоідентифікації. Загалом пенсіонери мають право скористатись вебпорталом електронних послуг ПФУ. Там це підтвердження виконується через "Дія. Підпис".
Окрім цього, ідентифікація може відбуватися офлайн. Для цього потрібно звернутись особисто у ПФУ.
Якщо ви перебуваєте за кордоном, ідентифікацію можна пройти у консульській установі України за кордоном. Але тут є важливий нюанс. Після проходження процедури, вам необхідно буде вислати лист підтвердження онлайн або поштою.