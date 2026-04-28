28 квітня, 15:30
Випущена нова облігація в Дії: яка її ціна зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Вартість військової облігації Білогірськ становить 1 040 гривень.
  • Через Дію вже продано 25,2 мільйона облігацій, що дорівнює 26,1 мільярда гривень допомоги для українських захисників.
Була випущена нова облігація. Вона присвячена Білогірську. Це населений пункт на території АР Криму, він є адміністративним центром Білогірського району.

Що відомо про нову облігацію?

Вартість військової облігації Білогірськ наразі – 1 040 гривень, повідомляє Дія.

Зауважимо, військових ОВДП наразі пропонується значна кількість. Ці облігації можуть бути не лише у гривні. Також вони доступні у валюті, повідомляє Мінфін.

Які нюанси щодо облігації Білогірськ важливо знати:

  • ставка – 15,5%;
  • виплата відбувається 21 липня 2027 року.

Важливо! Як показує статистика, українці купили уже – 25,2 мільйона облігацій через Дію. Для розуміння, це приблизно 26,1 мільярда гривень допомоги для українських захисників.

Як можна зараз купити облігації:

  • відкрийте Дію;
  • далі на головному екрані виберіть "Військові облігації";
  • далі необхідно обрати облігацію;
  • обрати кількість та партнера;
  • оплатити.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України, 
– зазначає Дія.

Цікаво! Час погашення різниться, залежно від виду облігації.

Що важливо знати про військові облігації?

  • Облігації допомагають Силам оборони. Це важлива інвестиція, що не лише приносить вам дохід. А й допомагає якісно інвестувати у майбутнє України, зокрема, економічну стійкість країни.

  • Аби придбати облігації,  непотрібно проходити складну процедуру. Достатньо лише скористатись Дією. Там уже закріплені ваші необхідні дані.

