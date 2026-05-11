Інвестиція в перемогу: скільки можна заробити на військових ОВДП і як вони працюють

Військові облігації – це один із видів вкладень, які під час війни працюють на прискорення перемоги. Однак для реального заробітку важливо знати про особливості відсоткових ставок залежно від валюти, в якій людина інвестує, та про значення терміну погашення.

Що відомо про облігації?

Про те, що таке ОВДП та які відсотки отримують вкладники, йдеться на ресурсі "Вокс Україна".

Дивіться також Обмінники можуть "гратися" з курсом: якими будуть долар і євро на початку травня

Аналітикиня Марія Балицька пояснила, що облігації – це більш вигідний та не менш безпечний варіант інвестицій для українців. Так, номінальна вартість зазвичай становить 1 000 гривень (або доларів/євро).

Тобто громадянин купує облігацію – цінні папери держави під певну ставку і на певний час. Коли цей час вичерпується, держава має повернути людині гроші. Але не тільки ту суму, яку вкладник інвестував, а ще й відсотки за ставкою.

Простішими словами, так українці дають гроші державі в кредит, але з відчутним бонусом для себе після повернення коштів. За словами експертки, дохідність від ОВДП часто навіть вища від відсотків, які можна отримати за депозитом у банку.

Важливо! Доходи від облігацій, тобто відсотки, які людина отримає після повернення коштів, – не оподатковуються.

Відомо зокрема, що військові облігації з'явилися лише після 2022 року. Відповідно гроші, які інвестують люди, витрачають на потреби армії.

Зокрема Марія Балицька наголошує, що нині процес купівлі військових облігацій максимально спростили. Усе можна зробити через Дію.

Дія допомагає придбати облігації в одного із партнерів – банків чи ліцензованих брокерів. У застосунку облігації названі на честь тимчасово окупованих міст, наприклад: Скадовськ, Керч чи Вугледар. Такий крок ще більше підсилює ідею, що купуючи військову облігацію інвестор наближає звільнення українських територій,

– пояснила аналітикиня.

Водночас на порталі Дії теж можна знайти детальне пояснення: на що йдуть облігації, чому вони потрібні, які вигоди та чим військові ОВДП відрізняються від звичайних.

Скільки грошей можна отримати з військових облігацій?

Переглядати ставки, дати та терміни погашення військових ОВДП можна на сайті Міністерства фінансів. Також там є відсоткові ставки прибутків, з урахуванням різних умов щодо термінів погашення, а також валюти.



Ставки облігацій для різних валют та термінів погашення / Скриншот із сайту Міністерства фінансів

Тож, якщо вкладатись у гривневі військові облігації, ставка прибутковості становить 15,15 – 17,5%.

Облігації у доларах принесуть 3,24 – 4,17% прибутку.

Військові ОВДП у євро – 3,24% доходу.

Зверніть увагу! Нині ОВДП у гривнях – найбільш вигідний варіант для інвестицій. Адже можна отримати більші відсотки від суми.

Якщо враховувати, що максимальний рівень вкладень для військових облігацій ніяк не обмежують, то можемо розглянути прибутковість від інвестиції на конкретному прикладі.

Коли людина купує облігації на 100 тисяч гривень під 16% – отримає 16 тисяч гривень прибутку. Тобто вкладникові повертають загалом не 100 тисяч, які він надавав, а 116 тисяч (разом із прибутками від ставки). Щоправда, через певний час, на який уклали договір про інвестицію.

Що ще відомо про облігації?

Протягом березня 2026 року Дональд Трамп, президент США, інвестував в облігації 51 мільйон доларів. Відомо, що більшість із вкладень були спрямовані на муніципальні облігації. Також американський президент купив корпоративні облігації з різних сфер. Йдеться про енергетику, технології, охорону здоров'я та фінанси.

Зокрема від 2 квітня 2026 року українські облігації мають комісію в 0,2% (через Дію). Хоча раніше відсотків за виведення цих коштів не було. Зазначається, що такий крок – це необхідність для покриття витрат на обробку транзакцій.