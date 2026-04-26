Куди інвестує гроші Трамп?

Ці угоди стосувалися кількох секторів. Деталі передає Reuters із посиланням на звітність, оприлюднену Управлінням з питань урядової етики США в суботу, 25 квітня.

Більшість розкритих активів становили муніципальні облігації, випущені штатами, округами, шкільними округами та іншими організаціями, пов'язаними з урядовими установами або державно-приватними партнерствами.

У документах не вказано точних сум кожної операції, однак відомо, що 26 найбільших транзакцій (1 – 5 мільйонів доларів) стосувалися переважно муніципальних і казначейських облігацій США.

Щоправда, дві з цих угод пов'язані з купівлею корпоративних цінних паперів компаній Weyerhaeuser та General Motors. Також Трамп інвестував у біржовий фонд, який відстежує індекс високодохідних облігацій.

Окрім того, американський президент купував корпоративні облігації в різних секторах: енергетиці, технологіях, охороні здоров'я та фінансових послугах. Серед емітентів – Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а також банки з Волл-стріт Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan Chase, разом із Boeing.

Загальна максимальна вартість придбаних облігацій у всіх класах активів становить близько 161 мільйона доларів.

