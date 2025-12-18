Зовсім не готуються до миру: росіяни розповіли скільки витратили на війну у 2025 році
- У бюджеті Росії на 2025 рік заплановані витрати у розмірі 11,1 трильйона рублів (приблизно 137,8 мільярда доларів) на війну проти України.
- Мінфін Росії вказав, що за статтею "Національна оборона" у 2025 році було витрачено 13,5 трильйонів рублів, з яких понад 80% пішло на війну.
Попри те, що росіяни часто звинувачують Україну у відсутності прагнення до миру, реальність показує дещо інше. Зокрема, Москва виділяє значні кошти з бюджету на продовження війни.
Скільки насправді Росія витрачає на війну проти України?
У бюджеті Росії на цей рік заплановані витрати у розмірі – 11,1 трильйона рублів безпосередньо на війну. Відповідно до теперішнього курсу, це приблизно – 137,8 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Faridaily".
Цікаво, що російське Міноборони вперше розкрило реальні витрати з бюджету саме на війну. Вони сягнуть – 5,1% ВВП Росії.
Зауважимо, що раніше були відомі саме загальні витрати російського федерального бюджету за статтею "Національна оборона". Проте в цей пункт входять не тільки поточні видатки, а і:
- фінансування розробки нових видів озброєнь;
- будівництво;
- та інша робота у цій галузі.
Мінфін Росії вказував, що за статтею "Національна оборона" у 2025 році було витрачено 13,5 трильйонів рублів, повідомляє російське видання "Медуза". Наразі, це майже – 167,7 мільярда доларів. Тобто, на війну з цієї суми пішло понад 80%.
Цікаво! Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов оцінив бюджет російського Міноборони у 7,3% ВВП в 2025 році.
Яка зараз ситуація в бюджеті Росії?
Росія відчуває значний бюджетний дефіцит. За підсумками 2025 року він має сягнути – 5,7 трильйона рублів. Імовірно, ситуація загострюватиметься і надалі.
Наразі в Росії прогнозується бюджетний дефіцит ще щонайменше 2 десятиліття. Напружена ситуація очікується до як мінімум 2042 року. Водночас є два сценарії розвитку подій. Згідно з позитивним прогнозом, дефіцит бюджету до 2042 року складатиме – 21,6 трильйона рублів, однак, є імовірність, що він буде у понад 2 рази більшим – 54,7 трильйона рублів.