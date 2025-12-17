Що відомо про дефіцит бюджету Росії?

У 2025 році дефіцит російського бюджету сягне 5,7 трильйона рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

Читайте також Вартість нафти летить вгору: Трамп дав наказ захоплювати підсанкційні танкери

Зараз російський Кабмін розглядає 2 варіанти прогнозу:

Базовий

Згідно з цим сценарієм, дефіцит бюджету змінився так:

у 2025 році – 5,7 трильйона рублів, 2,6% від очікуваного рівня ВВП;

у 2042 році – 21,6 трильйона рублів, 2,9% від ВВП, повідомляють "Ведомості".

Водночас витрати зростуть за цей період втричі: з 42,8 до 125,8 трильйона рублів (17% ВВП) у 2042 році. Бюджетні доходи при цьому збільшуватимуться. Імовірно, станом на 2042, вони сягнуть – 104,1 трильйона рублів – 14,1% від очікуваного ВВП.

Консервативний

У 2042 році очікується дефіцит бюджету – 54,7 трильйона рублів. Це приблизно 8,4% від очікуваного ВВП.

Інші показники зміняться так:

Витрати, згідно з проєктами російського уряду, у 2042 році зростуть до 144,5 трильйонів рублів. На цей момент – 22,2% ВВП.

Доходи бюджету у 2042 році складуть – 89,9 трильйона рублів. Тобто, приблизно – 13,8% ВВП.

Які ще зміни чекають на Росію до 2042 року?

З 2025 по 2042 роки ситуація зміниться так:

Надходження від нафти та газу мають знизитись. Зараз вони – 4%, згодом мають впасти до 1,9%.

Доходи від ПДВ мають залишатись на поточному рівні – 7,5%. А от від ПДІО – 0,3%.

Рубль також з великою імовірністю опуститься. Імовірно, він буде на рівні – 133 рублі за долар.

Що ще важливо знати про економіку Росії зараз?