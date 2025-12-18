Совсем не готовятся к миру: россияне рассказали сколько потратили на войну в 2025 году

Несмотря на то, что россияне часто обвиняют Украину в отсутствии стремления к миру, реальность показывает несколько иное. В частности, Москва выделяет значительные средства из бюджета на продолжение войны.

Сколько на самом деле Россия тратит на войну против Украины?

В бюджете России на этот год запланированы расходы в размере – 11,1 триллиона рублей непосредственно на войну. Согласно нынешнему курсу, это примерно – 137,8 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Faridaily".

Интересно, что российское Минобороны впервые раскрыло реальные расходы из бюджета именно на войну. Они достигнут – 5,1% ВВП России.

Заметим, что ранее были известны именно общие траты российского федерального бюджета по статье "Национальная оборона". Однако в этот пункт входят не только текущие расходы, а и:

финансирование разработки новых видов вооружений;

строительство;

и другая работа в этой области.

Минфин России указывал, что по статье "Национальная оборона" в 2025 году было потрачено 13,5 триллиона рублей, сообщает российское издание "Медуза". Сейчас, это почти – 167,7 миллиарда долларов. То есть, на войну из этой суммы ушло более 80%.

Интересно! Министр обороны России Андрей Белоусов оценил бюджет российского Минобороны в 7,3% ВВП в 2025 году.

Какова сейчас ситуация в бюджете России?