Сколько на самом деле Россия тратит на войну против Украины?
В бюджете России на этот год запланированы расходы в размере – 11,1 триллиона рублей непосредственно на войну. Согласно нынешнему курсу, это примерно – 137,8 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Faridaily".
Интересно, что российское Минобороны впервые раскрыло реальные расходы из бюджета именно на войну. Они достигнут – 5,1% ВВП России.
Заметим, что ранее были известны именно общие траты российского федерального бюджета по статье "Национальная оборона". Однако в этот пункт входят не только текущие расходы, а и:
- финансирование разработки новых видов вооружений;
- строительство;
- и другая работа в этой области.
Минфин России указывал, что по статье "Национальная оборона" в 2025 году было потрачено 13,5 триллиона рублей, сообщает российское издание "Медуза". Сейчас, это почти – 167,7 миллиарда долларов. То есть, на войну из этой суммы ушло более 80%.
Интересно! Министр обороны России Андрей Белоусов оценил бюджет российского Минобороны в 7,3% ВВП в 2025 году.
Какова сейчас ситуация в бюджете России?
Россия испытывает значительный бюджетный дефицит. По итогам 2025 года он должен достичь – 5,7 триллиона рублей. Вероятно, ситуация будет обостряться и в дальнейшем.
Сейчас в России прогнозируется бюджетный дефицит еще по меньшей мере 2 десятилетия. Напряженная ситуация ожидается как минимум до 2042 года. В то же время есть два сценария развития событий. Согласно положительному прогнозу, дефицит бюджета до 2042 года будет составлять – 21,6 триллиона рублей, однако, есть вероятность, что он будет более чем в 2 раза больше – 54,7 триллиона рублей.