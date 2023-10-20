Ринок газу в Європі реагує конфлікт на Близькому Сході: як змінилася ціна

В Європі знову фіксують зростання цін на газ. Це один із наслідків конфлікту на Близькому Сході. Крім того, ринок реагує на побоювання щодо ескалації у регіоні.

Ф'ючерси на газ з 7 жовтня суттєво зросли в ціні. І ця динаміка досі тримається на ринку.

Зверніть увагу Поради про перші кроки у світі фінансів від інвесторів, які самостійно досягли успіху

У Європі дорожчає блакитне паливо

Станом на п'ятницю, 20 жовтня, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подорожчали на 1,5% до 51 євро за мегават-годину. Таким чином тисяча кубометрів коштує приблизно 570 доларів. Тоді як після атаки ХАМАС на Ізраїль, яка сталася 7 жовтня, газ подорожчав на 35%.

Крім того, серйозний фактор впливу для ринку – побоювання, що США можуть бути залучені до більш масштабної війни на Близькому Сході. Зокрема, повідомляють про такі інциденти:

посилення атак безпілотників в Іраку та Сирії;

перехоплення крилатих ракет американським есмінцем, які випустили в сторону Ізраїлю бойовики-хусити з Ємену.

На цьому тлі чинний президент США Джозеф Байден звернувся до нації із закликом продовжувати підтримувати фінансування Ізраїлю та військових зусиль України. З іншої сторони, нагадаємо, що Європейський Союз ще у середині серпня заявив про готовність до опалювального сезону. Мовляв, їхні сховища заповнені на понад 90%.