За даними Forbes, Ілон Маск нещодавно зіграв ва-банк на крипторинку. Його дії призвели до того, що ринкова капіталізація Dogecoin злетіла майже до 42 мільярдів доларів, а ціна на криптовалюту виросла на кілька тисяч відсотків.

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Ілон Маск готується до війни криптовалют та фіатних грошей

Генеральний директор Tesla та SpaceX вважає, що світ фінансів стоїть на порозі війни цифрових валют та фіатних валют.

Справжня битва триває між фіатом і криптовалютою. Загалом, я підтримую останню,

– написав Маск у твіттері.

Фіатні гроші Це тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту. Фіатні гроші (долар, євро, гривня, фунт) представлені різними формами: паперові банкноти, металеві монети, безготівкові кошти. Емісією цих грошей займається держава.

Нагадаємо, що з початку 2021 року Маск запустив атракціон цін на ринку криптовалюти за допомогою твітів. Зокрема, у лютому він заявив, що Tesla прийматиме оплату у біткойнах, проте у травні виробник електромобілів змінив своє рішення щодо лідера ринку криптовалюти. Крім того, SpaceX почала проводити транзакції у Dogecoin.

Ця місія продемонструє застосування криптовалюти за межами навколоземної орбіти і закладе основу для міжпланетної торгівлі,

– розповів віцепрезидент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро.

У твіттер Ілон Маск запевнив, що не продавав Dogecoin і не буде цього робити у майбутньому. Наразі все виглядає так, ніби цікавість мільярдера криптовалютами була викликана урядовими витратами, які спричинила пандемія коронавірусу. При цьому чимало економістів стурбовані стрімким зростанням інфляції та мінімальними процентними ставками.

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