Після оприлюдненню нових даних Міністерства праці США долар залишився стабільним та втримався на рівні близькому до тижневих максимумів.

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У США зростають темпи інфляції

У квітні індекс цін виробників виріс на 0,6%. У березні цей показник піднявся на 1%. Загалом, за 12 місяців індекс пішов вгору на 6,2%. Це був найбільший ріст в річному численні з 2010 року. Тоді індекс цін виробників підскочив відразу на 4,2%.

Індекс цін виробників Це показник середнього рівня зміни гуртових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання, за якими продають свої товари національні виробники

Напередодні долар зміцнив свої позиції на ринку, оскільки деякі інвестори поставили на те, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки раніше, ніж прогнозував центробанк. Проте, рух долара був відносно невисоким, що є свідченням того, що багато інвесторів як і раніше вірять директивним органам ФРС на слово.

Заступник голови Федеральної резервної системи США Річард Кларіда заявив, що слабке зростання ринку праці та сильна інфляція у квітні не призведуть до змінення планів центрального банку щодо підтримки вільної монетарної політики. На момент публікації звіту відомства, індекс долара досягнув позначки у 90,739, що трішки нижче тижневого максимуму на рівні 90,909.

Долар залишається стабільним на фоні зростання інфляції / Інфографіка CNBC

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Реакція інших валют

Макростратег Deutsche Bank Алан Раскін зазначив, що валютні курси досить холодно відреагували на останні зміни. Раскін додав, що навряд чи ці фактори призведуть до повного розвороту планів ФРС в найближчі місяці попри масштабний сплеск інфляції.

Євро зросло в ціні на 0,05% до 1,208 долара, японська єна піднялася на 0,11% до 109,575 долара, а австралійський долар додав 0,10% та зупинився на рівні 0,773 щодо долара США. Курс національної валюти Австралії вважається показником прийнятного ризику.

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