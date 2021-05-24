За даными Forbes, Илон Маск недавно сыграл ва-банк на крипторинке. Его действия привели к тому, что рыночная капитализация Dogecoin взлетела почти до 42 миллиардов долларов, а цена на криптовалюту выросла на несколько тысяч процентов.

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Маск готовится к войне криптовалюта и фиатних денег

Генеральный директор Tesla и SpaceX считает, что мир финансов стоит на пороге войны цифровых валют и фиатних валют.

Настоящая битва идет между Фиатом и криптовалюта. В общем, я поддерживаю последнюю,

– написал Маск в твиттере.

Фиатни деньги Это тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту. Фиатни деньги (доллар, евро, гривна, фунт) представлены различными формами: бумажные банкноты, металлические монеты, безналичные средства. Эмиссией этих денег занимается государство.

Напомним, что сначала 2021 года Маск запустили аттракцион цен на рынке криптовалюта с помощью твитов. В частности, в феврале он заявил, что Tesla будет принимать оплату в биткоинах, однако в мае производитель электромобилей изменил свое решение относительно лидера рынка криптовалют. Кроме того, SpaceX начала проводить транзакции в Dogecoin .

Эта миссия продемонстрирует применение криптовалюта за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли,

– рассказал вице-президент SpaceX с коммерческих продаж Том Очинеро.

В твиттер Илон Маск заверил, что не продавал Dogecoin и не будет этого делать в будущем. Сейчас все выглядит так, будто интерес миллиардера к криптовалюте была вызвана правительственными расходами, которые вызвала пандемия коронавируса. При этом многие экономисты обеспокоены стремительным ростом инфляции и минимальными процентными ставками.