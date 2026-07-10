Що очікує на ринок нафти наступного року

У червні світова пропозиція нафти різко зросла після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, хоча все ще залишалася нижчою за довоєнний рівень, про що пише Reuters.

Минулого місяця світові нафтові ринки отримали певне полегшення після того, як мирна угода між США та Іраном сприяла відкриттю Ормузької протоки. За даними IEA, світове постачання нафти у червні зросло на 4,1 мільйона барелів на добу. Але залишалося на 9,4 мільйона барелів на добу нижчим, ніж до початку війни на Близькому Сході.

Агентство прогнозує, що наступного року світова пропозиція нафти збільшиться на 7,5 мільйона барелів на добу після скорочення на 3,7 мільйона барелів на добу цього року

Водночас цей прогноз залежить від подальшого безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку. Ескалація бойових дій 7 та 8 липня "затьмарює перспективи". Вона легко може зруйнувати прогноз, згідно з яким наступного року ринок перейде до профіциту.

Згідно з прогнозом агентства на 2027 рік, пропозиція перевищить попит на 4,62 мільйона барелів на добу після дефіциту в 860 тисяч барелів на добу цього року. Але за таких умов:

виробники зможуть відновити видобуток на родовищах;

нафтопереробні заводи повернуться до нормальних обсягів постачання нафтопродуктів.

Паризьке агентство, яке консультує промислово розвинені країни, очікує, що світовий попит на нафту цього року скоротиться на 1 мільйон барелів на добу, а у 2027 році знову зросте – приблизно на 2 мільйони барелів на добу.

Таким чином, якщо відносини Вашингтона та Тегерану залишаться стабільними, то нафтовий ринок може очікувати профіцит наступного року. Але все може змінитися, якщо війна триватиме.

Що ще відомо про ситуацію щодо нафти

Нагадаємо, що відносини Сполучених Штатів та Ірану впливають на вартість нафти. Зокрема, заява Дональда Трампа змусила 8 липня зрости ціни.

На ціни також впливає й ситуація з Ормузькою протокою. Відновлення судноплавства послабило побоювання щодо перебоїв із постачаннями нафтопродуктів з Близького Сходу.