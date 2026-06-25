Яка ціна нафти 25 червня

Додатковим чинником стало відновлення руху через Ормузьку протоку, що послабило побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями з Близького Сходу. Деталі повідомили в Reuters.

Дивіться також У червні Росія може експортувати рекордні обсяги нафти, але є нюанс

Уранці четверга обидва еталонні сорти нафти сягнули найнижчих рівнів з останнього дня перед початком ескалації, 27 лютого.

Серпневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,74% (тобто 1,28 долара) – до 72,46 долара за барель .

. Водночас американська WTI втратила 1,63% (або 1,15 долара), опустившись до 69,19 долара за барель.

Окрім того, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що рух Ормузькою протокою майже повернувся до довоєнних обсягів. За останню добу через неї пройшло щонайменше 20 мільйонів барелів нафти. Водночас для повного відновлення судноплавства знадобиться ще кілька тижнів через потребу в розмінуванні.

Однак аналітики UBS наголошують, що зростання трафіку поки переважно стосується суден, які виходять із Перської затоки через протоку. Для суттєвого збільшення руху у зворотному напрямку потрібні гарантії безпеки, що дозволить нормувати страхові премії.

Що тепер робитиме Іран

До слова, одним із чинників зниження світових цін на "чорне золото" також стало потенційне зростання пропозиції з боку Ірану після послаблення американських санкцій. Щоправда, різкого нарощування видобутку в країні не прогнозують навіть у разі продовження санкційних винятків після 21 серпня.

Тож основним покупцем іранської нафти, ймовірно, залишиться Китай, адже обмеження ЄС та Великої Британії щодо цієї сировини та суден продовжують діяти.

Зауважимо, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході увага ринку дедалі більше зміщується до Китаю. Трейдери оцінюють, чи повернеться попит на бензин і дизель до звичних рівнів, чи стрімка електрифікація транспорту вже почала змінювати структуру споживання пального.