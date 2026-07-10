Что ждет рынок нефти в следующем году

В июне мировое предложение нефти резко выросло после возобновления судоходства через Ормузский пролив, хотя по-прежнему оставалось ниже довоенного уровня, о чем пишет Reuters.

В прошлом месяце мировые нефтяные рынки испытали некоторое облегчение после того, как мирное соглашение между США и Ираном способствовало открытию Ормузского пролива. По данным МЭА, мировые поставки нефти в июне выросли на 4,1 миллиона баррелей в сутки. Однако они оставались на 9,4 миллиона баррелей в сутки ниже уровня, существовавшего до начала войны на Ближнем Востоке.

Агентство прогнозирует, что в следующем году мировое предложение нефти увеличится на 7,5 миллиона баррелей в сутки после сокращения на 3,7 миллиона баррелей в сутки в этом году

В то же время этот прогноз зависит от дальнейшего беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив. Эскалация боевых действий 7 и 8 июля "затмевает перспективы". Она легко может разрушить прогноз, согласно которому в следующем году рынок перейдет к профициту.

Согласно прогнозу агентства на 2027 год, предложение превысит спрос на 4,62 миллиона баррелей в сутки после дефицита в 860 тысяч баррелей в сутки в этом году. Но при следующих условиях:

производители смогут возобновить добычу на месторождениях;

нефтеперерабатывающие заводы вернутся к нормальным объемам поставок нефтепродуктов.

Парижское агентство, консультирующее промышленно развитые страны, ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году сократится на 1 миллион баррелей в сутки, а в 2027 году снова вырастет – примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, если отношения между Вашингтоном и Тегераном останутся стабильными, то нефтяной рынок может ожидать профицита в следующем году. Но все может измениться, если война продолжится.

Что еще известно о ситуации с нефтью

Напомним, что отношения Соединенных Штатов и Ирана влияют на стоимость нефти. В частности, заявление Дональда Трампа привело к росту цен 8 июля.

На цены также влияет ситуация с Ормузским проливом. Возобновление судоходства ослабило опасения относительно перебоев с поставками нефтепродуктов с Ближнего Востока.