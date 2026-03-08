Росія – переможець нафтової кризи: як війна на Близькому Сході допомагає їй заробляти

Ще понад тиждень тому російська енергетична промисловість Росії перебувала в найгіршому за останні роки стані через низькі ціни на нафту та санкції. Однак війна на Близькому Сході перевернула все з ніг на голову.

Що змінилося для російської нафти?

Деталі розповіли у The Wall Street Journal у неділю, 8 березня. Тепер російська нафта, на яку раніше ледве знаходили покупців, є популярним товаром у світі.

Зокрема, США послабили деякі санкції, аби дозволити закупівлі російської сировини. Окрім того, прибутки країни-агресорки збільшаться через швидке зростання цін на нафту і природний газ.

Наприклад, якщо ще в лютому сировину з Росії продавали на понад 10 доларів дешевше за Brent, то тепер окремі партії для індійських НПЗ пропонують уже з націнкою – від 1 до 5 доларів за барель.

Отже, деякі трейдери намагаються продавати її навіть дорожче за світовий еталон. В коментарі WSJ аналітик Kpler Навін Дас припустив, що чим довше триватиме війна на Близькому Сході, тим більше світ залежатиме від російської нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський пояснив, що затримання танкерів тіньового флоту країни-агресорки не завдає їй збитків, оскільки судна зазвичай відпускають через 3 – 5 днів. Тож Європі необхідні зміни в законодавстві, аби конфісковувати підсанкційну сировину.

Нам не потрібна російська нафта, і ми не хочемо заробляти на ній. Але ми не хочемо, щоб росіяни заробляли, тому що ці доходи вони використають на війну,

– додав президент України.

Що відбувається з нафтою у світі?