Де скоротили видобуток нафти?

Деталі повідомили в Reuters. Кувейтська нафтова корпорація вже повідомила про форс-мажор, скоротивши видобуток сирої нафти та пропускну здатність своїх переробних заводів.

Національна нафтова компанія не повідомила про обсяги скорочення. Наразі йдеться лише про "запобіжні заходи", які переглянуть залежно від розвитку ситуації.

Кувейт нібито готовий відновити попередні показники, якщо це дозволять умови. До слова, ще в лютому в країні видобували близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу.

Серед причин форс-мажору назвали:

відверті погрози Ірану щодо безпечного проходження суден через Ормузьку протоку;

продовження іранських атак на Кувейт;

"майже повну відсутність" у Перській затоці суден, здатних перевозити сиру нафту та нафтопродукти.

Довідка: Кувейтська нафтова корпорація є основним експортером нафти до Азії, а також авіаційного палива до північно-західної Європи.

Нагадаємо, раніше у Bloomberg вже попереджали – повна блокада Ормузької протоки загрожує зупинкою нафтовидобутку вже через 25 днів. Найбільші виробники в регіоні, а саме Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран, мають обмежену місткість наземних сховищ, а пропускна здатність трубопроводів недостатня.

Що відомо про ситуацію з нафтою?