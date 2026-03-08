Россия – победитель нефтяного кризиса: как война на Ближнем Востоке помогает ей зарабатывать

Еще более недели назад российская энергетическая промышленность России находилась в худшем за последние годы состоянии из-за низких цен на нефть и санкций. Однако война на Ближнем Востоке перевернула все с ног на голову.

Что изменилось для российской нефти?

Детали рассказали в The Wall Street Journal в воскресенье, 8 марта. Теперь российская нефть, на которую раньше едва находили покупателей, является популярным товаром в мире.

Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

В частности, США ослабили некоторые санкции, чтобы позволить закупки российского сырья. Кроме того, доходы страны-агрессора увеличатся из-за быстрого роста цен на нефть и природный газ.

Например, если еще в феврале сырье из России продавали более чем на 10 долларов дешевле Brent, то теперь отдельные партии для индийских НПЗ предлагают уже с наценкой – от 1 до 5 долларов за баррель.

Итак, некоторые трейдеры пытаются продавать ее даже дороже мирового эталона. В комментарии WSJ аналитик Kpler Навин Дас предположил, что чем дольше продлится война на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти и нефтепродуктов.

Напомним, накануне Владимир Зеленский объяснил, что задержание танкеров теневого флота страны-агрессора не наносит ей убытков, поскольку суда обычно отпускают через 3 – 5 дней. Поэтому Европе необходимы изменения в законодательстве, чтобы конфисковывать подсанкционное сырье.

Нам не нужна российская нефть, и мы не хотим зарабатывать на ней. Но мы не хотим, чтобы россияне зарабатывали, потому что эти доходы они используют на войну,

– добавил президент Украины.

Что происходит с нефтью в мире?