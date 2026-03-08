Россия – победитель нефтяного кризиса: как война на Ближнем Востоке помогает ей зарабатывать
- Из-за войны на Ближнем Востоке российская нефть стала популярной, а США ослабили санкции для закупки сырья.
- Цены на нефть растут, иногда трейдеры пытаются продавать сырье из России дороже мирового эталона Brent.
Еще более недели назад российская энергетическая промышленность России находилась в худшем за последние годы состоянии из-за низких цен на нефть и санкций. Однако война на Ближнем Востоке перевернула все с ног на голову.
Что изменилось для российской нефти?
Детали рассказали в The Wall Street Journal в воскресенье, 8 марта. Теперь российская нефть, на которую раньше едва находили покупателей, является популярным товаром в мире.
В частности, США ослабили некоторые санкции, чтобы позволить закупки российского сырья. Кроме того, доходы страны-агрессора увеличатся из-за быстрого роста цен на нефть и природный газ.
Например, если еще в феврале сырье из России продавали более чем на 10 долларов дешевле Brent, то теперь отдельные партии для индийских НПЗ предлагают уже с наценкой – от 1 до 5 долларов за баррель.
Итак, некоторые трейдеры пытаются продавать ее даже дороже мирового эталона. В комментарии WSJ аналитик Kpler Навин Дас предположил, что чем дольше продлится война на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти и нефтепродуктов.
Напомним, накануне Владимир Зеленский объяснил, что задержание танкеров теневого флота страны-агрессора не наносит ей убытков, поскольку суда обычно отпускают через 3 – 5 дней. Поэтому Европе необходимы изменения в законодательстве, чтобы конфисковывать подсанкционное сырье.
Нам не нужна российская нефть, и мы не хотим зарабатывать на ней. Но мы не хотим, чтобы россияне зарабатывали, потому что эти доходы они используют на войну,
– добавил президент Украины.
Что происходит с нефтью в мире?
К слову, военная эскалация на Ближнем Востоке привела к блокированию Ормузского пролива, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа. Теперь лидерам отрасли в регионе – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Катару, Оману, Ираку и Ирану – грозит остановка добычи нефти.
Они имеют ограниченную емкость наземных хранилищ, а пропускная способность трубопроводов недостаточна. Первым начал сокращать производство Ирак, объявив о сворачивании работы на трех крупнейших нефтяных месторождениях. Позже о форс-мажоре сообщили в Кувейте.
В течение прошлой недели подорожание нефти стало самым стремительным с 2022 года. В то же время ожидается, что разрешение США для Индии покупать российское сырье будет способствовать снижению цен.