Що впливає на ціну нафти зараз?

Зниженню цін на нафту сприяє рішення США дозволити Індії купувати російську нафту, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що ціна на нафту різко зросла після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Це сталося в суботу. Після цього Іран "вдарив" у відповідь.

Зокрема, іранські сили майже повністю зупинили рух через Ормузьку протоку. Цей шлях надзвичайно важливий. Через нього проходить п'ята частина від усіх нафтових постачань.

Відтоді конфлікт поширився на ключових енерговиробників Близького Сходу, спричинивши перебої у видобутку нафти та зупинку нафтопереробних заводів і заводів з виробництва зрідженого природного газу,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що чим довше триває конфлікт на Близькому Сході, тим більше зростатимуть ціни на енергоносії. Адже ринок відчуватиме значну кризу.

Які ціни на нафту 6 березня 2026 року?

Вартість нафти встановлюється урахуванням багатьох факторів. У тому числі марки, повідомляє ресурс Trading Economics.

Станом на 6 березня, розцінки такі:

Нафта марки Brent коштує – 86,88 долара за барель.

коштує – 86,88 долара за барель. Американська нафта WTI – 83,92 долара за барель.

– 83,92 долара за барель. Російська Urals – 71,97 долара за барель.

Що важливо знати про дозвіл США для Індії?