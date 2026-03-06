Як Індія купуватиме російську нафту?
Фактично, США затвердили виняток з санкцій для Індії, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент.
Читайте також "Нам не потрібна російська нафта": Зеленський зробив заяву про конфіскацію ресурсів із танкерів
Аби нафта й надалі надходила на глобальний ринок, Мінфін зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, що дозволить індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту.
Як вказав Бессент, дозвіл на такий термін не дасть "значних фінансових переваг для уряду Росії". Річ у тім, що дозвіл діє лише на ту нафту, яка вже знаходиться в морі і наразі застрягла там.
Індія – важливий партнер США, тож ми очікуємо нарощування закупівлі Нью-Делі американської нафти. Цей тимчасовий захід дозволить послабити тиск, створений намаганням Ірану взяти у заручники глобальне енергопостачання,
– каже Бессент.
Зауважимо, що наразі Індія відчуває кризу через події на Близькому Сході. Країна має запаси, які можуть покрити лише 25 днів попиту, повідомляє Reuters.
Важливо! Наразі частка імпорту нафти з Близького Сходу складає 40%.
Що відомо про імпорт російської нафти Індією?
Індія почала імпортувати російську нафту активно саме у 2022 році. Тоді Росія втратила європейський ринок і шукала нові місця збуту.
Під тиском США в кінці 2025 року Індія почала скорочувати закупівлі нафти з Росії. Нагадаємо, Вашингтон та Нью-Делі планували укласти торговельну угоду. В рамках цих домовленостей, США знизили тарифи для Індії, натомість індійські покупці почали відмовлятися від російської нафти.