Як Індія купуватиме російську нафту?

Фактично, США затвердили виняток з санкцій для Індії, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент.

Читайте також "Нам не потрібна російська нафта": Зеленський зробив заяву про конфіскацію ресурсів із танкерів

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Аби нафта й надалі надходила на глобальний ринок, Мінфін зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, що дозволить індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту.

Як вказав Бессент, дозвіл на такий термін не дасть "значних фінансових переваг для уряду Росії". Річ у тім, що дозвіл діє лише на ту нафту, яка вже знаходиться в морі і наразі застрягла там.

Індія – важливий партнер США, тож ми очікуємо нарощування закупівлі Нью-Делі американської нафти. Цей тимчасовий захід дозволить послабити тиск, створений намаганням Ірану взяти у заручники глобальне енергопостачання,

– каже Бессент.

Зауважимо, що наразі Індія відчуває кризу через події на Близькому Сході. Країна має запаси, які можуть покрити лише 25 днів попиту, повідомляє Reuters.

Важливо! Наразі частка імпорту нафти з Близького Сходу складає 40%.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?